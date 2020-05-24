Белгород, , 11:19 — REGNUM Заслуженный врач РФ Валентина Карташова скончалась в Белгороде, сообщает региональный оперативный штаб. Она проходила лечение от пневмонии и у неё был подтверждён коронавирус. С начала пандемии это 14-й летальный исход в регионе.

Заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ была направлена для лечения в Белгород. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось. Валентина Карташова имела звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Отличник здравоохранения», занесена на областную доску почёта медработников.

«Валентина Антоновна была врачом по призванию. Всю свою жизнь она выполняла святую миссию — лечила и спасала детей. Её искренне любили, уважали и ценили не только в Ракитянском районе, но и далеко за его пределами. Она пользовалась огромным профессиональным и личным авторитетом. Это колоссальная, невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества Белгородчины и для всех нас. Хочу выразить соболезнование родным, близким, коллегам Валентины Антоновны и всем ракитянцам. Светлая память…» — написал на своей странице в социальной сети губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

С 2002 по 2013 годы врач была депутатом поселкового собрания в Ракитном.