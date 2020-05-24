Белгород, 24 мая 2020, 11:19 — REGNUM Заслуженный врач РФ Валентина Карташова скончалась в Белгороде, сообщает региональный оперативный штаб. Она проходила лечение от пневмонии и у неё был подтверждён коронавирус. С начала пандемии это 14-й летальный исход в регионе.
Заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ была направлена для лечения в Белгород. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось. Валентина Карташова имела звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Отличник здравоохранения», занесена на областную доску почёта медработников.
С 2002 по 2013 годы врач была депутатом поселкового собрания в Ракитном.