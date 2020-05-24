Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки зафиксировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 24 мая в федеральном оперативном штабе. Точно такая же суточная цифра выявленных называлась и днем ранее.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования, с учетом новых данных, в Ленобласти составляет 2437 случаев.

За сутки выздоровело в регионе 38 человек, теперь в списке переболевших — 1011 человек. Количество летальных исходов осталось на прежнем уровне — восемь случаев.

По данным на 23 мая, в населенных пунктах Ленобласти самая сложная ситуация по распространению коронавируса наблюдается в Гатчине (307 случаев), Всеволожске (135), Выборге (98).

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