Владимир, , 11:00 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией во Владимирской области за минувшие сутки выросло на 59 и достигло 2 253 человек. Об этом 24 мая сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате этого общее число зафиксированных заражений коронавирусом составило 2 253 человек.

Кроме этого, общее число летальных исходов от COVID-19 в области составляет 16 человек и ещё 311 пациентов вылечилось.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Красноярском крае подтверждено 3265 случаев заражения коронавирусом (плюс 146 за сутки).