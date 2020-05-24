Красноярск, , 10:54 — REGNUM В Красноярском крае подтверждено 3265 случаев заражения коронавирусом (плюс 146 за сутки), сообщили ИА REGNUM 24 мая в региональном оперштабе. 708 человек вылечились (плюс 11 за сутки).

Случаи заражения зарегистрированы в 48 муниципальных образованиях Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в Красноярском крае скончались 28 пациентов с коронавирусом.

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