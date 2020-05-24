Москва, , 10:52 — REGNUM Примерно 282 тысяч человек находятся под наблюдением медиков в РФ по причине подозрения наличия у них в организме коронавируса. Об этом 24 мая рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в России остаются 282 тыс. человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также у нем указывается, что за прошедшие сутки на территории страны было проведено 282 тысяч тестов на коронавирус, а их общее число в стране с начала эпидемии коронавирусной инфекции составляет свыше 8,6 млн.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Новосибирской области был выявлен 81 новый носитель коронавируса.