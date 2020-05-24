Минск, 24 мая 2020, 10:43 — REGNUM Белорусские медработники, которые «не общались» с зараженными коронавирусом пациентами не получат доплат, заявил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник в эфире программы «Двое из дворца», вышедшей на телеканале «Общенационального телевидения» (ОНТ) 23 мая.
Караник отметил, что «абсолютно все» медицинские работники, с которыми он общался посещая больницы, получили обещанные доплаты за работу с больными COVID-19. Он также прокомментировал ситуацию с работниками скорой медицинской помощи.
По словам Караника, если во время смены был хоть один пациент с COVID-19, то вся бригада получает доплату за всю смену.
Проверкой ситуации на местах занимается комиссия, а разъяснение, по словам Караника, дает министерство здравоохранения. Кроме того, по всем спорным ситуациям во всех регионах республики была создана «горячая линия».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи города Бобруйска Сергей Чудов лишился должности.