Москва, , 10:37 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишусти поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского правительства.

Премьер-министр отметил, что российская умма принимает активное участие в жизни страны: занимается благотворительностью, заботится о сохранении традиций, участвует в культурных и образовательных проектах.

Кроме того, мусульманская община вносит существенный вклад в противодействие терроризму и экстремизму, способствует укреплению мира и согласия.

Напомним, религиозный праздник Ураза-байрам в России празднуют в 2020 году с вечера 23 мая до вечера 24 мая. Праздник отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан.

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