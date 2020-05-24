Новосибирск, , 10:35 — REGNUM За минувшие сутки на территории Новосибирской области был выявлен 81 новый носитель коронавируса. Об этом 24 мая сообщает штаб региона по противодействию коронавирусной инфекции.

«По данным оперативного штаба на 11.00 (07.00 мск) 24 мая в Новосибирской области за сутки подтвержден 81 случай заражения коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Также указывается, что теперь общее число выявленных зараженных коронавирусом в области стало 2124. Кроме этого, за последние 24 часа в регионе 9 человек вылечились от COVID-19 и теперь общее количество выздоровевших стало 891.

При этом двое пациентов умерли от COVID-19 и общее число летальных исходов в области возросло до 29 случаев.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что эпидемиологическая ситуация Забайкальском крае не позволяет начать послабления в карантином режиме.