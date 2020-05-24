Уфа, , 10:34 — REGNUM Карантин в обсерваторе в Башкирии закончился у 70 вахтовиков, которые ранее прибыли в республику с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения Якутии. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, вахтовики сегодня отправятся по домам на спецавтобусах из обсерватора «Родник здоровья» в Уфимском районе. Их тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. Каждому из рабочих выдана соответствующая справка.

Сообщается, что вечером 24 мая в аэропорт Уфы прибудет рейс из Нью-Йорка, на котором прилетят предположительно 20 жителей Башкирии и 68 жителей других регионов России.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 24 мая аэропорт Уфы принял вывозной рейс из Индии, который доставил в столицу Башкирии более 40 граждан РФ.

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