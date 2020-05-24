Чита, , 10:24 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация Забайкальском крае не позволяет начать послабления в карантином режиме. Как сообщает сегодня, 24 мая, пресс-служба забайкальского губернатора, согласно рекомендациям регионального управления Роспотребнадзора, принято решение о продлении режима ограничений в регионе до 8 июня.

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«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации режим будет продлен на более длительный срок, а в случае улучшения — регион будет снимать ограничительные мероприятия поэтапно», — сказано в официальном сообщении властей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только за последние сутки, 23 мая, в Забайкалье выявлено 59 положительных тестов на SARS-CoV-2, а общее число выявленных носителей составляет уже 817, 12 человек погибли.

Напомним, на сегодняшний день в крае открыты большинство объектов торговли непродовольственных товаров. При этом продолжают действовать ограничения в сферах общественного питания, гостиничного, туристического бизнеса и спортивных объектов.

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