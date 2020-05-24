Уфа, , 10:08 — REGNUM 41 турист прилетел в аэропорт Уфы на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» из Гоа. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

По сообщению пресс-службы ведомства, всех туристов обеспечили горячим питанием и напитками.

Отмечается, что всего рейс из Гоа доставил на родину 88 туристов. Некоторые из них вышли в Ростове-на-Дону, где самолет совершил промежуточную посадку.

Встреча туристов произошла с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер для недопущения завоза и распространения инфекции.

27 туристов, из которых семь жителей Башкирии, отвезли на 14-дневный карантин в обсерватор.

Еще для 14 прибывших граждан были организованы автобусные перевозки в регионы их проживания: в Татарию, Челябинскую, Нижегородскую и Самарскую области, Пермский край, Удмуртию. Трое туристов этим же самолетом вылетели в Екатеринбург. Отмечается, что после завершения обслуживания прибывших пассажиров специалисты продезинфицировали терминал.

Ранее сообщалось о том, что 27 апреля в Уфу прибыл первый вывозной рейс из Индии. На нем тогда вернулись на родину 162 пассажира.

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