Киншаса, , 10:02 — REGNUM Повстанцы в Демократической республике Конго (ДР Конго) за прошедшие два месяца уничтожили 150 школ и 22 больницы. Об этом 24 мая сообщается в заявлении ЮНИСЕФ.

В сообщении говорится, что в ходе указанных злодеяний порядка 200 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами. Преступления происходили на востоке страны, в провинции Итури.

Сотрудники ЮНИСЕФ призвали правозащитные службы приложить все необходимые усилия для обеспечения безопасности детей, более всего страдающих от актов насилия в стране.