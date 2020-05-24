Вильнюс, , 09:58 — REGNUM Гражданам Литвы, имеющим онкологические заболевания, предоставят 80-процентную скидку на проезд в общественном транспорте, сообщили в пресс-службе парламента страны.

Сейм одобрил соответствующие поправки в законодательство. Скидка будет действовать на городские, пригородные и междугородние автобусы, троллейбусы и пассажирские поезда.

Кроме того, закон предусматривает увеличение компенсации на покупку и техническое переоснащение легкового автомобиля в размере 2496 евро. Поправки вступят в силу с 1 января 2021 года.

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