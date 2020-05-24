Париж, , 09:45 — REGNUM После двух месяцев L'Atelier des lumières, первый цифровой музей в Париже, откроется для посетителей 26 мая 2020 года, передает BFM TV.

«Хорошие новости! L’Atelier des Lumières откроется во вторник, 26 мая!», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter, где подробно описаны различные меры предосторожности, принятые для борьбы с коронавирусом.

Перед посещением музея посетители должны зарезервировать время посещения онлайн. Ношение маски будет обязательным на всех выставочных площадях. Посетители также пройдут проверку тепловизором на входе в музей.

Все желающие смогут увидеть выставку «Моне, Ренуар, Шагал. Путешествия по Средиземному морю», которая стартовала 28 февраля 2020 года и продлится до 3 января 2021 года.

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