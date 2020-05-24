Москва, , 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера.

Глава государства отметил, что праздник разговения несет духовный смысл, нравственное очищение и самосовершенствование. «Его принято отмечать не только усердной молитвой, но и проявлением внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что мусульманская община активно участвует в жизни страны, а также вносит неоценимый вклад в межнациональный мир и согласие в обществе.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Башкирии Радий Хабиров поздравили мусульман регионов с окончанием священного месяца Рамадан и праздником Ураза-байрам.

Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров опубликовал видеообращение по случаю Ураза-байрама

Читайте развитие сюжета: Мишустин поздравил мусульман с Ураза-байрамом