Кишинёв, , 09:44 — REGNUM Посольство Молдавии в РФ координировало возвращение в Молдавию около трех тысяч человек (посредством авиарейсов) в период с марта по май, сообщили 23 мая на странице дипломатического представительства Молдавии в социальной сети Facebook.

В пресс-службе посольства отметили, что после окончания действия режима ЧП в Молдавии (15 мая), молдавские авиакомпании Air Moldova и FlyOne самостоятельно организовывают полеты по маршруту «Москва-Кишинев» без списков, подготовленных посольством на основе анкет, заполненных гражданами, без согласования с посольством и Министерством иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.

Желающим вернуться в Молдавию теперь не нужно консультироваться с посольством, заполнять анкету, а нужно связаться с авиакомпаниями для получения информации о полетах.

В свою очередь посольство Молдавии в РФ будет продолжать оказывать гражданам Молдавии консульскую помощь в контексте ситуации с COVID-19.

В случае, если эпидемиологическая ситуация позволит, дипломатическое представительство планирует с 8 июня возобновить предоставление консульских услуг гражданам Молдавии. В пресс-службе посольства порекомендовали гражданам Молдавии следить за объявлениями на сайте посольства и странице дипломатического представительства в социальной сети Facebook.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29−31 мая из Кишинева в Москву запланировано три авиарейса.