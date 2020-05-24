Уфа, , 09:42 — REGNUM Проектно-изыскательские работы для строительства многофункционального реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья в Башкирии планируют завершить к сентябрю текущего года. Об этом 23 мая сообщил мэр города Сибая Рустем Афзалов во время рабочего визита в город главы республики Радия Хабирова.

По словам Рустема Афзалова, многофункциональный центр объединит в одном месте несколько учреждений, в которых будут работать с особенными ребятишками. Он позволит собрать воедино все образовательные, социальные и оздоровительные функции.

Согласно проекту, в этом реабилитационном учреждении каждый день смогут находиться 300 несовершеннолетних, а 40 из них смогут проходить реабилитацию в круглосуточном режиме. Проектно-изыскательские работы чиновники планируют завершить к осени текущего года. Глава республики Радий Хабиров дал поручение о включении строительства данного объекта в адресную инвестиционную программу республики на следующий год.

По его словам, данный центр будет построен, несмотря на возникшие трудности.

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