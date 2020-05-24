Абакан, , 09:34 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 11 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 24 мая в республиканском правительстве.

Четыре случая — это служебные и семейные контакты. Ещё семь пациентов поступили с признаками ОРВИ.

Выздоровели ещё 12 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 401.

Всего в Хакасии по состоянию на 24 мая коронавирус выявлен у 789 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за всё время скончались десять пациентов с коронавирусом.

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