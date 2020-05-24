Ташкент, , 09:30 — REGNUM Общее число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 3132, сообщили 24 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные приводятся на 10:00 (8:00 мск) 24 мая. Днем ранее в это время было выявлено 3078 случаев заражения. Таким образом, за минувшие сутки в Узбекистане обнаружили 54 новых случая. Выздоровели 2532 человека, или 80,8%, скончались 13 пациентов.

Напомним, 21 мая в Узбекистане выявили 28 случаев заражения коронавирусом, 22 мая — 69, 23 мая — 79. Карантинные ограничения в республике зависят о категории региона, которая присваивается в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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