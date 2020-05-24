Нью-Дели, , 09:30 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Индии за последние сутки возросло на более чем 6,7 тысячи и превысило 131 тысячу человек. Об этом 24 мая свидетельствуют данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Согласно им, теперь общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране достигло 131 868 человек.

Также за прошедшие сутки 2657 пациентов вылечились от COVID-19, и их общее количество достигло 54 440 человек.

Кроме этого, за минувшие 24 часа на территории страны 1437 человек умерли от COVID-19, в результате чего общее число летальных исходов теперь составляет 3867.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество новых выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Германии за минувшие сутки составило 431.