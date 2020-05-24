Барнаул, , 09:21 — REGNUM За минувшие сутки на территории Алтайского края был выявлен 71 новый носитель коронавируса. Об этом 24 мая сообщает оперативный штаб региона по противодействию коронавирусной инфекции.

«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлена в Барнауле и ещё по оному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.

Таким образом, общее число зараженных в крае выросло до 1 325 человек, при этом в отделениях интенсивной терапии находится 32 пациента, 14 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

Кроме этого, за последние сутки в регионе ещё 8 пациентов вылечились от COVID-19 и их общее количество теперь стало 636 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что у заслуженной артистки России Алёны Бабенко выявлен коронавирус.