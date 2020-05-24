Тирасполь, , 09:19 — REGNUM В Приднестровье за сутки коронавирус выявили еще у восемнадцати человек, сообщает 24 мая пресс-служба министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

По данным ведомства, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в республике составило 874.

На текущий момент в Приднестровье от COVID-19 выздоровели 470 пациентов, скончались от осложнений 35 человек.

368 пациентов проходят лечение от COVID-19 в лечебных учреждениях ПМР, один пациент лечится за пределами Приднестровья.