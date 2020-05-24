Буэнос-Айрес, , 09:11 — REGNUM Работники основных сфер деятельности, которым разрешено перемещаться в период действия введенного в связи с коронавирусом карантина, будут обязаны установить на своих смартфонах специальное приложение, информация в котором даст им право проезда в общественном транспорте провинции Буэнос-Айрес. Об этом заявил губернатор региона Аксель Кисильоф, сообщает La Nacion.

В приложении CuidAR пользователи должны будут ежедневно вводить информацию о параметрам своего здоровья, после чего получать разрешение на выход из дома. Все служащие должны установить приложение не позднее понедельника, иначе они не смогут получить необходимый для передвижения по городу код.

Ранее Кисильоф заявлял о том, что отдельные отрасли промышленности в Аргентине будут открываться «под наблюдением правительства провинции» и при соблюдении строгих протоколов работы в новых условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за время вспышки новой коронавирусной инфекции в Аргентине выявлено 11 353 зараженных, из них 445 человек скончались.