Хартум, , 09:13 — REGNUM Правительство Судана создаст специальные силовые структуры для защиты медицинских работников. Об этом 24 мая сообщает Al Jazeera.

По данным журналистов, решение было принято в связи с участившимися в стране нападениями на сотрудников сферы здравоохранения, что особенно неприемлемо в условиях угрозы распространения коронавируса.

Врачи по всей стране готовились к массовой акции протеста, что также повлияло на решение правительственных чиновников.

Напомним, на сегодняшний день в Судане выявлено 3380 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 в стране скончались 63 человека.