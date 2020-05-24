Кишинёв, , 09:03 — REGNUM За минувшие сутки границу с Молдавией пересекли 3608 человек, из которых 2127 — въехали в страну, сообщает 24 мая пресс-служба пограничной полиции Молдавии.

По данным ведомства, 1098 человек прибыли в страну через пункты пропуска на границе Молдавии с Румынией, 604 — через пункты пропуска на границе с Украиной и 425 — через воздушное пространство.

Сотрудники пограничного ведомства сообщают, что в ходе обследования ни у кого не было выявлено симптомов COVID-19.

Через КПП «Отачь» в Молдавию прибыли семь граждан, которые вернулись из России и 103 соотечественника, вернувшихся из Польши, Литвы и Белоруссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Молдавии в ходе пограничного контроля у граждан республики выявили поддельные документы.