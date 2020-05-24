Москва, , 08:56 — REGNUM Пик заболеваемости в большинстве российских регионов наступит в ближайшие две недели. Об этом 24 мая заявил эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян, сообщает РИА Новости.

По его словам, пик заболеваемости прошли только Москва и Московская область. Тавадян считает, что в московском регионе пик достигнут раньше за счет массового тестирования. Это позволило выявить и изолировать носителей вируса.

Спад наблюдается только в Москве и Подмосковье. В остальных регионах пик только достигнут, либо будет достигнут в ближайшие одну-две недели. Тавадян считает, что в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах будет длительное плато и плавный и длительный спад.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 мая в России выявили 335 882 случая заражения коронавирусом, выздоровели 107 936 человек, скончались 3388 пациентов.

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