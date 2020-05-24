Вашингтон, , 08:50 — REGNUM Американская газета The New York Times посвятила первую полосу газеты тысяче умершим пациентам, у которых был диагностирован COVID-19.

https://twitter.com/nytimes/status/1264427825639063552

«В воскресенье на первой полосе The New York Times вместо статей, фотографий или графики просто список. Длинный печальный список людей, жизни которых унесла пандемия коронавируса», — сообщили в издании.

В газете пояснили, что в США число умерших от заболеваний, вызванных коронавирусом, в ближайшее время достигнет 100 тыс.

Издание привело имена, фамилии, возраст, а также место проживания и краткое описание тысячи из скончавшихся пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено 1,6 млн случаев заражения коронавирусом. От болезней, вызванных инфекцией, скончались 97 тыс. пациентов, выздоровели — 361 тыс.

Всего в мире выявлено более 5,3 млн случаев заражения, скончались — 342 тыс, выздоровели — 2,1 млн.

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