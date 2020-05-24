Сеул, , 08:52 — REGNUM С начала пандемии коронавируса из-за рубежа в Южную Корею вернулись более 30 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации президента страны.

По состоянию на 22 мая, из 103 стран мира на родину вернулись 30 174 гражданина Южной Кореи.

Точный печень стран не уточняется, однако известно, что сограждане вернулись из 29 стран Африки, 20 стран Центральной и Южной Америки, 17 стран Европы, 14 стран Ближнего Востока, 11 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, восьми стран Азии и по две страны Северной Америки и Северо-Восточной Азии.

Отмечается, что 12 стран, среди которых Вьетнам, Китай, Узбекистан, Польша, Венгрия и Кувейт, сделали исключение для въезда на территорию 6742 представителям южнокорейских компаний.