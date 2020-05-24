Москва, , 08:50 — REGNUM Специалисты МЧС России для сведения к минимуму риска распространения новой коронавирусной инфекции, провели дезинфекционную обработку 6 123 объектов социального обслуживания. Об этом 24 мая рассказали в пресс-службе ведомства.

«Кроме того, специальная санитарная обработка проведена на 6 123 объектах социального обслуживания общей площадью более 3,3 млн кв. м», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Также указывается, что были проведены мероприятия по дезинфекции в 1 915 лечебных учреждений на общей площади примерно 1,8 млн кв. м и в 1 016 учреждения образования на общей площади свыше 2 млн кв. м.

Кроме этого, сотрудники МЧС РФ продезинфицировали свыше 23,5 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры с общей площадью больше 4,3 млн кв. м.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для снижения до минимального уровня возможности распространения новой коронавирусной инфекции специалисты МЧС РФ продезинфицировали свыше 1 тысячи образовательных учреждений по всей стране.