Париж, , 08:30 — REGNUM Французский актер и комик Жан-Мари Бигар призвал президента Франции Эммануэля Макрона открыть бары, сообщает Le Figaro.

Видео, размещенное в сети 9 мая (за два дня до выхода из изоляции), собрало более 3,7 миллиона просмотров к 23 мая 2020 года.

«В баре мы знаем, как себя вести, мы можем поболтать (…) Мы бы получили немного радости, немного хорошего настроения (…) это важные места для веселья», — отметил французский комик.

Ожидается, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп до 2 июня 2020 года выступит с обращением о последствиях выхода из изоляции в стране.

Напоминаем, бары, рестораны, кинотеатры и спортивные залы во Франции были закрыты с 14 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон представит план спасения автомобильной промышленности во вторник, 26 мая 2020 года.

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