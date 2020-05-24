Москва, , 08:21 — REGNUM Поиск образовательных услуг, предоставляемых автошколами онлайн, вырос за период ограничительных мер самоизоляции, которые связаны с пандемией коронавируса, в городах России с населением более миллиона человек на 69%. Об этом свидетельствует данные опроса сервиса 2ГИС, 24 мая приводимые RT.

При этом эксперты отмечают, что спрос на онлайн-обучение вождению в Москве за это период увеличился ещё значительнее — на 141%.

Кроме этого, чаще к услугам онлайн-обучения в автошколах стали больше прибегать в Уфе (на 131%), Перми (112%), Казани (89%) и Ростове-на-Дону (на 82%).

«Интерес к обучению на права связан и с тем, что уже к 20-м числам апреля больше половины автошкол в России запустили онлайн-занятия — видеоуроки, презентации с голосовыми пояснениями и онлайн-тестирование теоретических знаний», — поясняют аналитики 2ГИС рост спроса на данный вид образования.

При этом отмечается, что в целом в городах России спрос на образовательные услуги онлайн за период самоизоляции вырос на 42%.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что вызванная вспышкой новой коронавирусной инфекции безработица не станет поводом для снижения возраста выхода на пенсию.