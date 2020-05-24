Уфа, , 08:17 — REGNUM Проверку корректности начислений заработной платы медицинским работникам госпиталя проведет прокуратура Башкирии. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба этого ведомства.

По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, стражам порядка поступило обращение от коллектива госпиталя ЦРБ Архангельского района Башкирии, в котором содержится информация о возможных некорректных начислениях заработной платы и доплат медицинским работникам, которые оказывают медицинскую помощь носителям коронавируса.

Кроме этого, в обращении указаны и другие нарушения законов РФ.

По данному факту сотрудники прокуратуры организовали проверку. По ее результатам они примут процессуальное решение.

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