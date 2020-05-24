Токио, , 06:59 — REGNUM Компания-производитель зубочисток из японской префектуры Осака начала продавать набор из палочек, предназначенных для нажимания кнопок для предотвращения риска заражения коронавирусом нового типа, сообщает агентство Kyodo.

Предполагается, что «изобретение» позволит нажимать на кнопки в лифтах и других общественных местах без угрозы заражения коронавирусом. Маркетологи представляют на рынке товар как «неконтактные палочки от производителя зубочисток». При этом отмечается, что продукт произведен исключительно из отходов деревообработки.

Набор из 120 штук продается по цене 568 иен (около $5,30). Также в набор входит отдельный контейнер для уже отработанных палочек. Агентство отмечает, что цена за упаковку всего на одну иену превышает число 567, которое на японском языке звучит как «корона». Такая стоимость должна подчеркнуть значимость товара во время пандемии коронавирусной инфекции.