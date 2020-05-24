Москва, , 06:34 — REGNUM Неизвестные артисты действительно испытывают серьезные трудности, заявила в комментарии в Instagram российская певица Валерия, защищая ранее озвученное ее мужем и продюсером Иосифом Пригожиным заявление о крайне бедственном положении артистов.

«Куда сосисок выслать? Адресок чиркните!» — вслед за аналогичным язвительным комментарием музыканта Сергея Шнурова поинтересовался пользователь под ником @slavikonlayn.

В ответ певица заметила, что речь не идет о получивших широкую известность деятелях культуры, которые, действительно, могут прожить на собранные накопления. «Не все артисты — звезды, и они действительно голодают», — заявил Валерия.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, Пригожин заявил о тяжелых буднях именно топовых звезд: «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить». С критикой данного высказывания выступили усомнившиеся в масштабе описанной Пригожиным катастрофы музыканты Сергей Шнуров и Юрий Лоза.

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