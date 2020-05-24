Берлин, , 06:14 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 431 случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха.

Всего с начала пандемии в ФРГ подтвердили 178 281 случай заражения SARS-CoV-2. Также за прошедшие сутки в стране 31 человек скончался от осложнений COVID-19, увеличив тем самым число жертв до 8 247 человек.

Как сообщало ИА REGNUM 19 мая стало известно, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в ФРГ более 20 тысяч медиков заразились коронавирусом.

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