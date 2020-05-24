Сеул, , 05:38 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее возросло до 11 190 после подтверждения положительных результатов анализов на SARS-CoV-2 еще у 25 пациентов, 24 мая сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Отмечается, что за сутки число летальных исходов при COVID-19 не увеличилось и составляет 264. Кроме того, с начала пандемии в стране от данного заболевания излечилось 10 213 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая власти Южной Кореи депортировали пять иностранных граждан, нарушивших режим самоизоляции.

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