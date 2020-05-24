Мехико, , 05:28 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 3 329 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Мексике достигло 65 856. Также число умерших от осложнений COVID-19 достигло 7 179.

Как сообщало ИА REGNUM, к 23 мая число зараженных коронавирусом нового типа в Мексике превысило 60 тысяч человек. Отмечалось, что еще 33 801 подозрительный случай находился на контроле медиков.

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