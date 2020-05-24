Пекин, , 05:15 — REGNUM Выручка сектора кадровых услуг Китая достиг 1,96 млрд юаней (около $275 млрд) в 2019 году, что на 10,26% процентов больше в годовом исчислении, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

По данным Министерства трудовых ресурсов и общественной безопасности КНР, в Китае зарегистрировано 39 568 учреждений услуг трудовых и кадровых услуг, где работает 674 836 сотрудников по данным на 2019 год. Они предоставили соответствующего рода услуги 480 тыс. компаний в 2019 году, что на 35,29% больше в годовом исчислении.

Сектор кадровых услуг в Китае является растущей отраслью, которая развивается и ускоряется по мере развития экономики Китая и имеет серьезный потенциал роста, сообщили в министерстве.