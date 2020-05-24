Пекин, , 05:11 — REGNUM Команда по профилактики и борьбе с эпидемиями покинула столицу китайской провинции Шэньси город Сиань и направилась в Таджикистан по приглашению правительства страны, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Команда из 14 медиков поделится своим опытом в профилактике и контроле инфекционных заболеваний с Таджикистаном, включая применение препаратов традиционной китайской медицины.

Кроме того, они проведут обучение своих таджикских коллег, а также передадут им наборы для лечения инфекции и проведут беседы с таджикскими студентами медицинских вузов.