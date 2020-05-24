Ухань, Китай, , 05:05 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй за прошедшие сутки не выявлено новых подтвержденных случаев COVID-19, сообщает 24 мая агентство Синьхуа.

Всего в регионе зафиксировано 30 новых бессимптомных случаев инфицирования за прошедшие сутки. В настоящее время в больницах региона получают лечение семь человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, включая одного человека в тяжелом и одного в критическом состоянии.

Общее число бессимптомных случаев инфицирования в регионе достигло 297. Как сообщало ИА REGNUM, всего в Китае за прошедшие сутки выявлено три новых случая COVID-19. Ранее Хубэй был эпицентром эпидемии новой коронавирусной инфекции.

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