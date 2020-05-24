Иерусалим, , 04:24 — REGNUM В Израиле в ходе судебного разбирательства над премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, рассмотрят дела о коррупции и обмане общественного доверия. Об этом передает РИА Новости.

Первый в истории Израиля судебный процесс, на котором главным подсудимым будет действующий глава правительства начнется 24 мая.

Сообщается, что по решению суда Нетаньяху будет лично находится на первом судебном заседании. Против израильского премьер-министра выдвинуты ряд обвинений в коррупции и обмане общественного доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось, что первое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении израильского Нетаньяху состоится 17 марта.

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