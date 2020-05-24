Газа, Палестина, , 04:13 — REGNUM Первый летальный исход при заболевании COVID-19 зарегистрирован в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Палестины.

Жертвой болезни стала 77-летняя женщина, страдавшая хроническим заболеванием. Ранее она посещала Египет, по возвращению из которого ее госпитализировали в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, до начала июня в Палестине из-за пандемии нового коронавируса действует режим чрезвычайной ситуации.

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