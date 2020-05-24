Гуйян, Китай, , 04:03 — REGNUM Провинция Гуйчжоу на юго-западе Китая бесплатно раздаст 50 тыс. шлемов бесплатно мотоциклистом, сообщили 23 мая в местном департаменте общественной безопасности.

Всего 30 тыс. шлемов, как ожидается, будет роздано мотоциклистов столицы региона города Гуйяна в течение месяца. Остальные же разойдутся по другим районам провинции. Благотворительная акция была организована более чем 50 предприятий, которые собрали более 2 млн юаней (около $280 627) на закупку мотоциклетных шлемов.

Для того, чтобы привлечь внимание к проблемам безопасности мотоциклистов на всех уровнях, департамент Гуйчжоу решил стимулировать розничных продавцов мотоциклетной защиты предоставить хотя бы один бесплатный шлем клиентам, а также научить их правильно его надевать.

По данным Министерства общественной безопасности, с 1 июня текущего года ношение мотоциклетных шлемов во время езды на мотоцикле и пристегивание ремнями безопасности при вождении автомобиля стали обязательными.