Буэнос-Айрес, , 03:20 — REGNUM Власти Аргентины распорядились продлить карантинный режим, введенный из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент страны Альберто Фернандес в ходе онлайн-конференции.

«Мы продлеваем до 7 июня», — отметил он.

При этом Фернандес подчеркнул, что в ряде регионов Аргентины последнюю неделю не выявили новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Однако в бедных районах мегаполисов число зараженных продолжает расти. В связи с этим Фернандес пообещал увеличить количество проводимых тестов на выявление инфекции в этих районах.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая ученые Аргентины разработали свой собственный тест на выявление коронавируса нового типа. Президент страны Альберто Фернандес утверждает, что тест не уступает по точности своим аналогам.

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