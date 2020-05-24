Москва, , 01:55 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в вооруженных силах РФ и военных учебных заведениях достигло более 2,1 тыс., из них среди военнослужащих — 1 457, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Уточняется, что в военных вузах зарегистрировано 738 случаев инфицирования SARS-CoV-2, а в довузовских учебных заведениях Минобороны таких фактов не установлено.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в РФ было выявлено более 336 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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