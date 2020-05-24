Лондон, , 01:35 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит перед гражданами страны по ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Reuters.

Предполагается, что он расскажет британцам о политике тестирования и отслеживания («test and trace»), которая будет применяться во время ослабления карантинных ограничений. Предполагается, что эта политика позволит избежать новых вспышек распространения инфекции при постепенном ослаблении карантина.

«Система тестирования и отслеживания позволит нам изолировать новых зараженных, так что мы сможем контролировать распространение вируса, что очень важно в условиях, когда коронавирус продолжает гулять по Соединенному Королевству», — заявил официальный представитель британского премьера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Великобритании вступилось за советника премьер-министра страны Бориса Джонсона Доминика Каммингса, которого обвиняют в нарушении карантина. Представители правительства Соединенного Королевства попытались оправдать советника тем, что ему необходимо было ухаживать за своей супругой, зараженной коронавирусом нового типа.

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