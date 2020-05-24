Каир, , 00:47 — REGNUM Число подтвержденных летальных исходов среди пациентов, заболевших COVID-19 в Египте, увеличилось за стуки на 28 и достигло 735, сообщается на странице египетского министерства здравоохранения в Facebook.

Указанное суточное количество смертей является рекордным с начала наблюдений в стране. Кроме того, за истекшие 24 часа было зарегистрировано 727 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего в Египте число выявленных случаев инфицирования коронавирусом составляет 16 513.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая из-за пандемии коронавирусной инфекции в Египте запретили обслуживание гостей в режиме «шведского стола».

Читайте ранее в этом сюжете: На курортах Египта ввели запрет на обслуживание в режиме «шведского стола»