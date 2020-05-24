Москва, , 00:15 — REGNUM Пресненский суд Москвы обязал российское представительство западной правозащитной организации Amnesty International выплатить бывшему сотруднику Александру Сотову 2,3 млн рублей за незаконное увольнение.

Суд удовлетворил иск Сотова частично. Данный иск был подан еще в декабре 2019 года и относится к категории трудовых споров.

Известно, что Сотов с 2012 года работал администратором сайта организации. некоторые публикации, которые должен был делать Сотов, носили экстремистский характер, что несло риски. Сотов пытался обсудить это с руководством, но у него возник конфликт и его уволили.

Адвокаты Сотова доказали, что увольнение было оформлено с нарушением законодательства, что и стало поводом для обращения в суд.