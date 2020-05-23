Мехико, , 23:55 — REGNUM Власти Мексики начали расследование очередного массового убийства на западе штата Мичоакан, 23 мая сообщает агентство Reuters.

По сообщению полиции штата, в муниципалитете Сан-Лукас был обнаружен ранее угнанный пикап, внутри которого находились расчлененные тела 12 человек. Жертвы пока не опознаны.

Кровавое преступление произошло в регионе, известном как Тьерра Кальенте («горячая земля») из-за продолжающегося много лет насилия криминальных картелей, и включающем часть территорий штатов Герреро, Мехико и Мичоакан.

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