Вашингтон, , 23:53 — REGNUM В плацентах 16 беременных женщин с положительным результатом теста на коронавирус были обнаружены сосудистые изменения, сообщает 23 мая агентство Reuters со ссылкой на Американский журнал клинической патологии.

В частности, в больнице Чикаго были обследованы беременные женщины с выявленными заражениями коронавирусом.

У 15 из обследованных женщин беременность закончилась родами, у одной случился выкидыш. Все новорожденные появились на свет при помощи кесарева сечения и сразу же были изолированы от матерей.

По данным исследователей, 80% из обследованных женщин имели повреждения плаценты, способные нарушить приток крови от матери к плоду.

«Данные свидетельствуют, что коронавирус может вызывать образование тромбов в плаценте», — заявил один из исследователей, патолог Джеффри Голдштейн. Он добавил, что это может замедлить рост плода, снизить уровень околоплодных вод или спровоцировать выкидыш.

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